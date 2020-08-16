Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkan Yardımcı Dursun Oğuz Gürsoy, "Fındık, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ihracat ürünü ve bizim ekonomimizin motoru." dedi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) sekizinci meslek komitesince 2020 yılı mahsulü naturel iç ve kabuklu fındığı ekonomiye ilk kazandıran firmalar için ödül töreni düzenlendi.

Gürsoy, Altınordu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fındık kırma fabrikasının bahçesinde düzenlenen törende, 2020 yılı mahsulünün üreticilere, manavlara ve ihracatçılara hayırlar getirmesini dileyerek, "Fındık Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ihracat ürünü ve bizim ekonomimizin motoru." ifadesini kullandı.

Bugünlerin 2020 yılı mahsulünün pazara gelişinin ilk günleri olduğunu belirten Gürsoy, "Hasat her ne kadar devam ediyorsa da artık yavaş yavaş fındık pazara inmeye başladı. Birçok manav ve sanayici arkadaşımız artık imalata ve alışverişe başlamış durumdalar." diye konuştu.

Gürsoy, 1 Eylül'de başlayacak ihracatla fındığın ülkeye hayırlı dövizler getirmesi temennisinde de bulundu.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkanı Levent Yıldırım ise bölge ve ülke için önemli olan fındığın pazara inişini bu şekilde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnşallah bu seneki hasat çok bereketli geçer. Hem sanayici hem de diğer paydaşlar yüksek kazanç elde ederler. Ülkemize çok ciddi döviz kazandıran bu sektörün canlı olması bizleri de gururlandırıyor." diye konuştu.

OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak da sekizinci meslek komitesi olarak böyle bir organizasyonu yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, bundan sonra bu ödül törenini geleneksel hale getireceklerini kaydetti.