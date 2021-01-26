Son dakika haberi: Ordu'da 3 bini aşkın örnek fındık bahçesi hem üreticiye hem il ekonomisine kazandırıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Ordu'da 3 bini aşkın örnek fındık bahçesi hem üreticiye hem il ekonomisine kazandırıyor

26.01.2021 13:23
Son dakika haberi: Ordu'da 3 bini aşkın örnek fındık bahçesi hem üreticiye hem il ekonomisine kazandırıyor, System.String[]

Son dakika haber: Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık üretiminde dekarda sağlanan 21 kilogramlık verim artışının, üretim alanı ve bugünkü fındık fiyatları dikkate alındığında il ekonomisine katkısının yaklaşık 1 milyar lira olduğunu söyledi.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık üretiminde dekarda sağlanan 21 kilogramlık verim artışının, üretim alanı ve bugünkü fındık fiyatları dikkate alındığında il ekonomisine katkısının yaklaşık 1 milyar lira olduğunu söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya fındık üretiminin yüzde 25, ülke fındık üretiminin ise yüzde 30-35'inin Ordu'da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Müdürlük olarak fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 2014'ten bugüne gerek Bakanlık gerek Valilik gerekse Karadeniz İhracatçılar Birliğinden sağlanan kaynaklarla önemli projeler uyguladıklarını belirten Yılmaz, ziraat odalarıyla da iş birliği yapılarak projelerin daha çok alanda uygulanması ve etkinliğinin artırıldığını ifade etti.

Yılmaz, bu projelere 2020'de de devam edildiğini ve Ordu'da 3 binin üzerinde örnek fındık bahçesi oluşturulduğuna dikkati çekerek örnek bahçelerde teknik personel tarafından budama işlemlerinin yapılıp toprak analiz sonuçlarına uygun gübreleme programları oluşturulduğunu, ayrıca bahçelerde zirai mücadele çalışmalarının yapıldığını anlattı.

Örnek fındık bahçelerinde ciddi verim artışının sağlandığını vurgulayan Yılmaz, "Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda oluşturduğumuz örnek bahçelerde dekarda 250-300 kilogram, hatta sulama sistemi kurulan bahçelerimizde dekarda 400 kilogram fındık verimine ulaşmış durumdayız." dedi.

"Ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlanmıştır"

Yılmaz, TÜİK verilerine göre son 5 yılda ilde gerçekleşen verim ortalamasının bir önceki 5 yılın ortalamasından 21 kilogram daha fazla olduğuna işaret ederek "Fındık üretiminde dekarda 21 kilogramlık verim artışının, üretim alanımız ve bugünkü fındık fiyatları dikkate alındığında ilimiz ekonomisine katkısı yaklaşık 1 milyar lira. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere, ilimizin ana ürünü olan fındıkta verim ve kaliteyi artırmakla hem ilimiz üreticilerine hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, örnek fındık bahçelerin oluşturulmasına bu yıl da devam edileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Ordu'da 3 bini aşkın örnek fındık bahçesi hem üreticiye hem il ekonomisine kazandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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