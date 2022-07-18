Son dakika haberi! Ordu'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ordu'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu

18.07.2022 10:56

Son dakika haber... Ordu'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu Gece saatlerinde etkili olan yağışlar sonrası Fatsa ilçesinin farklı noktalarında sel ve taşkınlar yaşandı Ordu'da dün gece etkili olan sağanak sonrası bazı noktalarda sel ve taşkınlar yaşandı.

Ordu'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu

Gece saatlerinde etkili olan yağışlar sonrası Fatsa ilçesinin farklı noktalarında sel ve taşkınlar yaşandı

ORDU - Ordu'da dün gece etkili olan sağanak sonrası bazı noktalarda sel ve taşkınlar yaşandı.

Ordu genelinde dün gece etkisini arttırarak devam eden sağanak yüksek kesimli noktalarda etkisini arttırdı. Fatsa ilçesinin Ilıca, Kurtuluş, Yalıköy, Bolaman Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu şehir merkezini su bastı. Bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanırken, ekipler ise alanlarda çalışma başlattı.

Necati Efe isimli vatandaş, sabah geldiklerinde su seviyesinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Su seviyesi çok yüksekti, jandarma göndermedi ancak şuan düştü. Yukarılarda etkili olan yağmur suları bu bölgelerde geldi" dedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ordu için yağışların devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, olabilecek sel, su baskını, heyelan ulaşımda aksama gibi konularda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

YORUMLAR
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Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı
Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ordu'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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