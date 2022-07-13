Akşam saatlerinde Aybastı ilçesi Perşembe Yayla merkezinde meydana gelen olayda, park halinde duran araç içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarı, jandarma ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen, vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan 2 çocuk babası İsmail Günden'in (50) cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Perşembe Yaylası, Aybastı, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Ordu'da bir kişi araçta ölü bulundu - Son Dakika

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