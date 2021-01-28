Son dakika haberi: Ordu'da cips standının rüzgarın etkisiyle sürüklenmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı - Son Dakika

Ordu'nun Perşembe ilçesinde cips standının, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilmeden yol boyunca sürüklenmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
İlçeye bağlı Düz Mahalle Kum Sokak'ta, Ayberk Saka'ya ait bir şarküteri dükkanının önündeki tekerlekli cips stadı, şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden kaydı.
Kaldırımından yola sürüklenen cips standı, devrilmeden eğimli yolda kaymaya başladı.
Bu sıra durumu fark ederek cips standının ardından koşan kişi, kısa sürede kayan standı yakalamayı başardı.
Öte yandan cips dolu standın kaydığı görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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