Son dakika haberi: Ordu'da cips standının rüzgarın etkisiyle sürüklenmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı - Son Dakika

Bu sıra durumu fark ederek cips standının ardından koşan kişi, kısa sürede kayan standı yakalamayı başardı.

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