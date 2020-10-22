Son dakika haberi! Ordu'da dağ keçilerinin zorlu tırmanışı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Ordu'da dağ keçilerinin zorlu tırmanışı kamerada
22.10.2020 13:30
Son dakika gündem haberine göre ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, dağ keçilerinin yavrularıyla birlikte kayalık alanda zorlu yolculukları görüntülendi.
ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, dağ keçilerinin yavrularıyla birlikte kayalık alanda zorlu yolculukları görüntülendi.
Mesudiye ilçesinde ava çıkan bir grup avcı, dağ keçisi sürüsü ile karşılaştı. Avcı İrfan Deretam ve arkadaşları, araç trafiğinden korumak için sürüyü yoldan ormanlık alana yönlendirdi. Dağ keçileri yavrularıyla birlikte kayalık alana tırmandı. Keçilerin sarp ve kayalık arazideki zorlu yolculukları kameraya yansıdı.
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