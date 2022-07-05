Alınan bilgiye göre, Ordu Devlet Hastanesine gelen Gökmen G, muayene için önceliğin kendisine verilmesini istedi.

Kaynak: AA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Ordu'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

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