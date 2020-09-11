Ordu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Ordu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ordu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldüORDU'nun Kabadüz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü İbrahim Güzeltepe (61) hayatını kaybetti.

Ordu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü İbrahim Güzeltepe (61) hayatını kaybetti. Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi Çoktam Semtinde meydana geldi. İlçe merkezinden evine giden emekli zabıta memuru İbrahim Güzeltepe yönetimindeki 52 EZ 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole yuvalanan otomobil, 200 metre sonra ağaca vurarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobilde sıkışan Güzeltepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından evli ve 2 çocuk babası olan emekli zabıta memurunun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. KAZA ANI KAMERADA Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan sürücü İbrahim Güzeltepe'nin hayatını kaybettiği kaza anı cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. Karşı yamaçtaki arazide bulunan vatandaşlarca kayda alınan görüntülerde; hızla taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobilde, sürücüsünün ise yamaçta savrulduğu görülüyor.

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