Son dakika haberi! Ordu'da ev yangını

Son dakika gündem haberine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, Selimiye Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ilk katında Samet Yıldırım'a ait dairede kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının, ütü fişinin prizde takılı unutulması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

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