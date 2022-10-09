Son dakika haberi! Ordu'da fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan anne ile oğlu yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ordu'da fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan anne ile oğlu yaralandı

09.10.2022 16:00
Son dakika haberi! Ordu'da fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan anne ile oğlu yaralandı

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan anne ile oğlu yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan anne ile oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Boztepe Mahallesi'nde Songül Kurucu ile oğlu Serkan Kurucu fındık bahçesinde çalıştığı sırada yaban domuzunun saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ile oğlu 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anne Songül Kurucu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Altınordu, Boztepe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ordu'da fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan anne ile oğlu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ordu'da fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan anne ile oğlu yaralandı - Son Dakika
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