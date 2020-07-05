Son dakika haberi! Ordu'da kestane balı hasadı yüzleri güldürdü

Ordu'da hasadına başlanan kestane balı, üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi ile İkizce'nin Özpınar Mahallesi'nde kestane balı hasat eden üreticileri ziyaret etti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da çok sayıda arıcı tarafından kestane balı üretiminin yapıldığını söyledi.

Sadece İkizce bölgesinde 28 üreticinin kestane balı üretimi yaptığını belirten Yılmaz, arıcıların şu anda ballarını hasat etmeye başladığını kaydetti.

Yılmaz, bölgede mevsimin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Bölgede nektar akımı oldukça güzeldi. Özellikle bir aylık dönemde bu bölgemizde yağış çok az oldu. Dolayısıyla arıcılarımız oldukça güzel bir sezon geçirdi. Şu anda verim oldukça güzel. Bu havzada 28 arıcımız yaklaşık 3 bin kovan arısıyla 20 ton civarında kestane balı üretmektedir." dedi.

Kestane balının özellikle gurbetçiler tarafından yoğun olarak tercih edildiğine dikkati çeken Yılmaz, balların değeri fiyatında alıcı bulabildiğini ve adeta yok sattığını vurguladı.

Yılmaz, balın kıvamı ve aromasının son derece güzel olduğuna işaret ederek, iyi bir sezon geçiren arıcıların hasatla yüzünün güldüğünü söyledi.

Yılmaz, kestane balının markalaşmasına yönelik çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi de Ordu'da en kaliteli kestane balının İkizce ilçesinde üretildiğini söyledi.

Çiftçi, birlik olarak kestane balının markalaşması için ellerinden geleni yapacaklarını ve gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Üretici Adem Kışla da bu sezonki bal hasadından oldukça memnun olduğunu dile getirdi.