Son dakika haberi! Ordu'da kestane balı hasadı yüzleri güldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi! Ordu'da kestane balı hasadı yüzleri güldürdü

Son dakika haberleri: Ordu'da hasadına başlanan kestane balı, üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

Ordu'da hasadına başlanan kestane balı, üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi ile İkizce'nin Özpınar Mahallesi'nde kestane balı hasat eden üreticileri ziyaret etti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da çok sayıda arıcı tarafından kestane balı üretiminin yapıldığını söyledi.

Sadece İkizce bölgesinde 28 üreticinin kestane balı üretimi yaptığını belirten Yılmaz, arıcıların şu anda ballarını hasat etmeye başladığını kaydetti.

Yılmaz, bölgede mevsimin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Bölgede nektar akımı oldukça güzeldi. Özellikle bir aylık dönemde bu bölgemizde yağış çok az oldu. Dolayısıyla arıcılarımız oldukça güzel bir sezon geçirdi. Şu anda verim oldukça güzel. Bu havzada 28 arıcımız yaklaşık 3 bin kovan arısıyla 20 ton civarında kestane balı üretmektedir." dedi.

Kestane balının özellikle gurbetçiler tarafından yoğun olarak tercih edildiğine dikkati çeken Yılmaz, balların değeri fiyatında alıcı bulabildiğini ve adeta yok sattığını vurguladı.

Yılmaz, balın kıvamı ve aromasının son derece güzel olduğuna işaret ederek, iyi bir sezon geçiren arıcıların hasatla yüzünün güldüğünü söyledi.

Yılmaz, kestane balının markalaşmasına yönelik çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi de Ordu'da en kaliteli kestane balının İkizce ilçesinde üretildiğini söyledi.

Çiftçi, birlik olarak kestane balının markalaşması için ellerinden geleni yapacaklarını ve gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Üretici Adem Kışla da bu sezonki bal hasadından oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

İkizce, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Ordu'da kestane balı hasadı yüzleri güldürdü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:38 Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 17:30 Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti 16:53 Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı
19:37
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 20:28:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Ordu'da kestane balı hasadı yüzleri güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]