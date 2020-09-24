Son dakika haberi... Ordu'da Kovid-19 tedavisi gören çift 2 gün arayla hayatını kaybetti - Son Dakika

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi.
Kale Mahallesi'nde yaşayan Hamide (76) ve eşi Ali Osman Kılıç (80), rahatsızlanmaları üzerine Gölköy Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 testi yaptırdı.
Test sonucu pozitif çıkınca tedavi altına alınan Kılıç çifti, durumlarının ağırlaşması üzerine Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedavileri süren Hamide Kılıç pazartesi günü, Ali Osman Kılıç dün hayatını kaybetti.
Hamide Kılıç'ın cenazesi 21 Eylül Pazartesi günü, eşi Ali Osman Kılıç'ın cenazesi ise bugün Kale Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:49 - Kaynak: AA
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