Ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alacalar Mahallesi'nde yaşayan Şahin K 'yi sabah saatlerinde uyandırmak üzere odasına giren yakınları, yanıt alamayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ordu 'nun Aybastı ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.

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