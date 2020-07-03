Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince park, yeşil alan, otoyol refüj ve kenarları temizleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin daha yeşil bir Ordu için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki yeşil alan ve parklarda çiçek, ağaç bakımı, budama, çim serme ve biçme, yabani ot temizliği, mezarlıkların temizliği, park bakım, onarım, yıkama, plaj temizliği ile yol süpürme çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaz mevsiminde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardaki temizlik ve bakım çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Güler, Karadeniz'in en güzel kıyı kesimlerinden birine sahip Ordu'da plajların temizliğine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımız mevsim itibariyle sahillere, parklara ve plajlara akın ediyor. Bizler de onlara daha sağlıklı, daha huzurlu mekanlar sunmak için bu bölgelerde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan ortak kullanım alanlarını kullanırken biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Çöplerin bazı bölgelerde gelişi güzel olarak yerlere atıldığını görüyoruz. Hem sağlığımız hem de çevre için lütfen çöpleri, çöp kovalarına atalım."