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Son dakika haberi: Ordu'da otomobilin köpeğe çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ordu'da otomobilin köpeğe çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

15.02.2022 12:38
Son dakika haberi: Ordu'da otomobilin köpeğe çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika habere göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin köpeğe çarparak kaçtığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin köpeğe çarparak kaçtığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Ordu Gençlik Merkezi bahçesinde 8 Şubat'ta meydana gelen kazada, antrenör Emre Yılmaz'ın gezdirdiği köpeğe İ.K.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Köpeğin yaralandığı kazada, antrenör Yılmaz yara alamadan kurtuldu.

Köpeğe çarptıktan sonra bölgeden uzaklaşan araç sürücüsü, güvenlik güçlerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan İ.K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Öte yandan, Ordu Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından bir süre önce sahiplenilerek "Kaptan" adı verilen köpeğin, veteriner kliniğinde tedavisi sürüyor.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Altınordu, gençlik, Ordu, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ordu'da otomobilin köpeğe çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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