Son dakika haberi! Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, şahsın ev ve eklentilerinde 3 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait şarjör ve 104 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.