Son dakika haberleri... Ordu'da su meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ordu'da su meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı

10.07.2022 22:15

Son dakika haberler: - Ordu'da su meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde su aboneliği meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurulan iki kişi ağır yaralandı.

- Ordu'da su meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde su aboneliği meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurulan iki kişi ağır yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Tepeyolu 12. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre bakkal işleten İsmail Y. ile Zafer A. arasında çatı katında bulunan suyun aboneliğinin ayrılması nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Y. belinden çıkardığı silahla Zafer A.'ya ateş etmeye başladı. Çıkan mermilerden vücudunun göğüs, bel ve kol bölgesinden aldığı kurşunlarla yere yığılan Zafer A. ile olay sırasında karşı binanın balkonunda oturan ve sırtına mermi isabet eden Neslihan T. ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralı Zafer A. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine, diğer ağır yaralı Neslihan T. ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası İsmail Yıldız, olay yerinde gelen ekiplere teslim olduğu öğrenilirken, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ordu'da su meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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