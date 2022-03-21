Son dakika haberi! Ordu'da taksiciyi silahla vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ordu'da taksiciyi silahla vuran zanlı tutuklandı

21.03.2022 20:11
Son dakika haberi! Ordu'da taksiciyi silahla vuran zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Ordu'nun Perşembe ilçesinde taksi şoförünü silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde taksi şoförünü silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Saray Mahallesi'nde dün taksici Doğukan Acartürk'ü silahla vurduktan sonra kaçan N.Ç, jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan N.Ç, Perşembe Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Ordu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi süren Doğukan Acartürk'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Saray Mahallesi'nde ikamet eden N.Ç, dün taksi durağını arayarak Ayancık mevkisine araç istemiş, verilen adrese giden taksici Doğukan Acartürk'ü henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada silahla yaralamıştı.

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Perşembe, Doğukan, Taksi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ordu'da taksiciyi silahla vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika


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