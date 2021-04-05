Son dakika haberi | Ordu'da tarım araçlarına reflektör takıldı
05.04.2021 10:53
Son dakika haberi... Ordu'da yöresel adıyla 'patpat' tabir edilen tarım araçlarına karayolunu kullanırken trafik kazalarına sebep olmamaları için jandarma tarafından reflektör takıldı.
Ordu'da yöresel adıyla 'patpat' tabir edilen tarım araçlarına karayolunu kullanırken trafik kazalarına sebep olmamaları için jandarma tarafından reflektör takıldı.
Ordu Jandarma Komutanlığı, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla 'Reflektör Tak Görünür Ol' sloganıyla 15-30 Mart 2021 tarihleri arasında çalışma yaptı.
Bu çalışmada 125 traktör ile karayoluna çıkması yasak olan ancak tarım arazilerine geçiş için kısa süreli karayolunu kullanmak zorunda kalan patpat tabir edilen bin 570 tarım aracı olmak üzere toplam bin 695 araca reflektör takıldı. - ORDU
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