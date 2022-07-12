Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

12.07.2022 17:33

Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Nuriye Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinden Ordu istikametine seyreden M.A'nın kullandığı 34 DG 3823 plakalı otomobil, önünde seyreden F.K'nın kullandığı 35 AIF 520 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan G.A, H.M. ve E.K, yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Son dakika haberleri: İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:08 Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira! Tam 4 milyon aile devlet desteğinden faydalanacak
16:18 Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ay önce doğan oğlu Kurt Efe'yle poz verdi: "Babalık yakıştı"
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
16:13 Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 18:13:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement