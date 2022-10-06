Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

06.10.2022 16:44
Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde yakalanan bir kişi tutuklandı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde yakalanan bir kişi tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 24 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden birisi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülürken kaçan zanlı yakalandı Son dakika haberleri! Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülürken kaçan zanlı yakalandı Son dakika haber: Jandarmadan sahte rakı operasyonu kamerada Son dakika haber: Jandarmadan sahte rakı operasyonu kamerada Son dakika haber: Nakil sırasında firar eden tutukluyu, arama çalışması sürüyor (2) Son dakika haber: Nakil sırasında firar eden tutukluyu, arama çalışması sürüyor (2)
Kaynak: İHA

Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı canlı anlatım! Kadıköy'de ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:00:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement