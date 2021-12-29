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Son dakika haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

29.12.2021 10:43
Son dakika haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurduğu araç ile içindeki 2 şüpheli üzerinde arama yaptı.

Aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Uyuşturucu, Tragger, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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