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Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

08.02.2022 17:34
Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilçede 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ev ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan, 2'si çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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