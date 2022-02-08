Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilçede 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ev ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan, 2'si çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.