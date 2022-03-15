Son dakika haberi | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

15.03.2022 13:24
Son dakika haberi | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlen iki kişinin evlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 33 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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