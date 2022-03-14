Son dakika haberi: Ordu'da yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ordu'da yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

14.03.2022 23:57
Son dakika haberi: Ordu'da yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Ordu'nun Korgan ilçesinde bir evde çıkan yangında tüpün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir evde çıkan yangında tüpün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yukarı Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Dağkir'in (80) evinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. Evdeki mutfak tüpünün de patlaması ile büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Rıza Dağkir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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İtfaiye, Yangın, Korgan, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Ordu'da yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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