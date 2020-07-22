Son dakika haberi: Ordu'da zihinsel engelli kişiden 8 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişiden 8 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinden 14 Temmuz Salı günü ayrılan Necmettin Acer'in (50) geri dönmemesi üzerine ailesi yetkililere başvurdu.

Başvurunun ardından jandarma, AFAD, belediye ve gönüllü vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Bugüne kadar bir sonuç alınamayan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Acer'i arama çalışmalarını takip etti.

Geçtan, AA muhabirine, Acer'in bir an önce bulunması için ekipler ve vatandaşlarla çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Gören ya da duyanların emniyet güçlerine haber vermelerini istiyoruz. Allah sağ salim bulmamızı nasip etsin." dedi.