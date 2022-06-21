Son dakika haberi: Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

21.06.2022 13:18
Son dakika haberi: Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu Şehir Hastanesi inşaatından piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan 112 adet deprem izolatörü malzemeleri çalan iki şüpheli tutuklandı.

Ordu Şehir Hastanesi inşaatından piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan 112 adet deprem izolatörü malzemeleri çalan iki şüpheli tutuklandı.

Altınordu ilçesi Akçatepe Mahallesi'nde yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi inşaatında geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayının ardından İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin B.A. (29) ve Y.G. (25) olduğu tespit edildi. Ekipler yaptıkları çalışmada şüphelileri yakalarken, hırsızlık malzemesi olan toplam 112 adet ve bin 500 kilogram ağırlığında olan, yaklaşık 80 bin TL değerinde olan deprem izolatörü ankrajı cıvatasını da ele geçirdi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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