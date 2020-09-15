Son dakika haberi: Ordu Valisi Sonel: "Sigara yasağı kararından taviz verilmeyecek" - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı caddeler ile sahil bandı için alınan sigara yasağı kararından taviz verilmeyeceğini bildirdi.

Vali Sonel, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde, Altınordu ilçesinde görev yapan bekçilere yönelik düzenlenen eğitim programına katıldı.

Ordu ailesi olarak emniyet, jandarma ve bütün kurumlarla kentin daha da güzel hale gelmesi için hep birlikte gayret göstereceklerini vurgulayan Sonel, "Sizler de bu ailenin en önemli unsurlarısınız. Köklü devlet geleneğimiz içerisinde bekçilik müessesesinin önemli bir yeri vardır. Bekçilik müessesesinin devam ettirilmesi ülkemiz açısından yerinde ve önemli bir karar oldu. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun bu konudaki hassasiyetini hep birlikte biliyor, takip ediyoruz." dedi.

Kovid-19 denetimleri kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerin denetimlerinin yapıldığını hatırlatan Sonel, birinci önceliklerinin tatlı dil ve güler yüz ile vatandaşa dokunabilmek, devletin şefkatini hissettirmek ve görevi tam manasıyla yapabilmek olduğunu anlattı.

Sonel, vatandaşlarla olan diyaloglarda çoğunun nezaketli davrandığına işaret ederek, "Nezaketimizi elden bırakmayalım. Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza mutlaka gösterelim. Kendinize, anne babanıza, ailenize nasıl davranılmasını istiyorsanız, vatandaşlarımıza da öyle davranalım. Sizler bir konuda haklı olabilirsiniz. Size karşı gelen, söz söyleyen olabilir. Biz devletiz, bunu asla unutmayın. Sizler devletin kamu görevlilerisiniz, bizler milletimiz için varız. Devletimizin şefkatinden taviz vermeyin. Kamuda görevli tüm arkadaşlarımızdan bunu bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kovid-19 ile mücadelede bekçilerin de büyük emek harcadığını aktaran Sonel, sahada etkin şekilde çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulunun ve İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirleri Ordu'muzun 19 ilçesinde uyguluyoruz." diyen Sonel, Süleyman Felek, Sırrı Paşa ve İsmet Paşa caddeleri ile sahil bandında maskelerin çıkartılarak sigara içilmemesi hususunda sigara yasağı kararı aldıklarını ve kesinlikle taviz verilmeyeceğini, cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Pandemi döneminde bekçilere büyük görev düştüğünü dile getiren Sonel, sokaklarda, caddelerde görevlerini yerine getirirken devletin vermiş olduğu üniformaya uygun gezilmesi gerektiğini vurguladı.