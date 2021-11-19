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Son dakika haberi | Ören Bayan'ın sahiplerini öldüren sanıkların doğalgaz borusu kesilmesi davasında karar - Son Dakika

Son dakika haberi | Ören Bayan'ın sahiplerini öldüren sanıkların doğalgaz borusu kesilmesi davasında karar

19.11.2021 11:41
Son dakika haberi | Ören Bayan'ın sahiplerini öldüren sanıkların doğalgaz borusu kesilmesi davasında karar

Son dakika 3. sayfa haberi: Ören Bayan'ın eski sahiplerinden Jak Karako ve eşi Geogia Karako'yu öldüren Özbek asıllı karı kocanın evdeki doğalgaz borusunu kestikleri iddiasıyla yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

Ören Bayan'ın eski sahiplerinden Jak Karako ve eşi Geogia Karako'yu öldüren Özbek asıllı karı kocanın evdeki doğalgaz borusunu kestikleri iddiasıyla yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. Suçunu kabul eden sanık Fakhodjon Yusupova'yı 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 1 yıl hapse mahkum eden mahkeme, sanık Gulbakhor Yusupova'nın beraatına hükmetti.

Ören Bayan'ın eski sahiplerinden 77 yaşındaki Jak Karako ile eşi 69 yaşındaki Georgia Karako 22 Ağustos 2014 tarihinde Ortaköy'de oturdukları lüks sitedeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hapse mahkum edilen Özbek asıllı karı kocanın evin doğalgaz borusunu kestikleri gerekçesiyle 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Fakhodjon Yusupova ile tarafların avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Gulbakhor Yusupova duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Sanıkların birlikte hareket etiğini söylen Karako ailesinin avukatı, "Suçu işledikleri sabittir. Kanuni ve takdiri hiçbir indirimin uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi.Sanıkların avukatları ise, sanıklar hakkında lehe indirim hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

"Üzgünüm"

Doğalgaz borusunun kesilmesiyle ilgisinin olmadığını söyleyen tutuklu sanık Gulbakhor Yusupova, "Bunu size söylemek istedim. Böyle bir şekilde burada olduğumdan dolayı üzgünüm. Beraatıma karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.

"Suçumu kabul ediyorum"

Doğalgaz borusunu kestiğini kabul eden tutuklu sanık Fakhodjon Yusupova, "Kavga etmiştik. Eşim arabadaydı. Kamera kayıtları da var. Suçumu kabul ediyorum. Yapmak istiyordum zaten. Evden çıkarken yaptım" ifadelerini kullandı.

Sanık Gulbakhor Yusupova'nın 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçunu işlediğine dair şüpheden uzak delil bulunmadığını belirten mahkeme, beraatına karar verdi. Heyet, sanık Fakhodjon Yusupova'yı 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırarak, pişmanlık duymaması nedeniyle cezasında indirim uygulamadı.

Olayın geçmişi

Ören Bayan'ın eski sahiplerinden 77 yaşındaki Jak Karako ile eşi 69 yaşındaki Georgia Karako 22 Ağustos 2014 tarihinde Ortaköy'de oturdukları lüks sitedeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüşlerdi. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında Karako çiftinin yardımcıları olan Özbek asıllı Fakhodjon Yusupova ve Gulbakhor Yusupova cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'yağma' suçundan 7'şer yıl hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamenin gönderildiği İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Mart 2016 tarihinde davayı karara bağlamıştı. Mahkeme heyeti, sanıklar Fakhodjon Yusupova ve eşi Gulbakhor Yusupova'yu 'nitelikli kasten öldürme' ve 'nitelikli yağma' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmış ve cezalarında indirim uygulamamıştı.

Kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezayı oy birliğiyle onamıştı. Yargıtay ilamında, toplanan deliller doğrultusunda sanıkların 'nitelikli kasten öldürme' ve 'nitelikli yağma' suçunu işlediğinin tespit edildiğini, savunmalarının değerlendirilip inandırıcı gerekçeler ile reddedildiğini kaydetmişti. İlamında, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan sanıklara verilen ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına oy birliğiyle karar verildiği anlatılmıştı.

Sanıkların cezalarını onayan Yargıtay, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ise hüküm kurulmadığı için dava dosyasını yerel mahkemeye geri göndermişti. - İSTANBUL

Jandarma Arama Kurtarma, Ören Bayan, Doğalgaz, Özbek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ören Bayan'ın sahiplerini öldüren sanıkların doğalgaz borusu kesilmesi davasında karar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ören Bayan'ın sahiplerini öldüren sanıkların doğalgaz borusu kesilmesi davasında karar - Son Dakika
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