Son dakika haberi... Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" - Son Dakika

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 2 av tüfeği 120 mermi, 3 pala ve 1 kelepçe ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sahil Rüzgarı" adı verilen operasyon kapsamında, kentte 26 adrese düzenlediği baskında, 13'ü İstanbul'un, 8'i diğer illerin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde aranan 21 zanlıyı yakaladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul'un da arasında bulunduğu 8 ilde mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde düzenlenen ve "Sahil Rüzgarı" adı verilen operasyonun İstanbul ayağında 21 kişi yakalandı.

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