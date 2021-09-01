Üye Girişi
Afganistan tahliyesinde görev alan uçuş ekipleri için karşılama töreni - Son Dakika

Afganistan tahliyesinde görev alan uçuş ekipleri için karşılama töreni

01.09.2021 13:26
Afganistan tahliyesinde görev alan uçuş ekipleri için karşılama töreni, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Bu zorlu tahliye görevi TSK'nın son günlerde Hamit Karzai Havaalanı'nda oluşan zorlu ve karmaşık durumlarda dahi ne denli profesyonel ve başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Bu zorlu tahliye görevi TSK'nın son günlerde Hamit Karzai Havaalanı'nda oluşan zorlu ve karmaşık durumlarda dahi ne denli profesyonel ve başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir" dedi.

Afganistan tahliyesini başarıyla yerine getiren uçuş ekipleri için 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, tahliye görevini başarıyla yerine getiren personelle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afganistan'da bugüne kadar görev yapan tüm personelin, büyük onur ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Güler, "Kardeş Afgan halkının, birlik ve güvenliğinin temini ile bölgede barış ve huzurun sağlanmasına yönelik icra ettiğiniz bu kutsal görev, en az hududu bekleyen, semalarımızı ve mavi vatanımızı kollayan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemlidir. Bu zorlu tahliye görevi, TSK'nın son günlerde Hamit Karzai Havaalanı'nda oluşan zorlu ve karmaşık durumlarda dahi ne denli profesyonel ve başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir" diye konuştu.

Orgeneral Güler, yurda dönmek isteyen vatandaşların tahliye sürecinin de başarıyla yönetildiğini kaydetti.

"Kendinizle ne kadar gurur duysanız" azdır diye seslendiği personeli, bundan sonraki süreçte de önemli görevler beklediğini ifade eden Orgeneral Güler, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da fedakarlık duygusu ve gayretle çalışmalarınıza devam edeceğinize, aynı azim ve kararlılıkla görevlerinizi başarıyla yerine getireceğinize ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize inancım tamdır. Gece gündüz, sıcak soğuk, toz çamur demeden, 7 gün 24 saat çalışarak görevlerini başarıyla yerine getiren Afganistan Görev Kuvveti personelimiz ile tahliye görevini büyük bir kahramanlık göstererek icra eden kahraman pilotlarımızı, uçuş ekibimizi, yer destek ve uçak bakım personelimizi canı gönülden kutluyor, yurda hoş geldiniz diyor, aileleri ile birlikte kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de Afganistan halkının güvenlik ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla, Birleşmiş Milletler, NATO ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, 2002'den bu yana eğitim, güvenlik ve danışmanlık desteği veren, ayrıca zorlu şartlar altında tahliye görevini başarıyla icra eden kahraman personelle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyduğunu söyledi.

Dost ve kardeş ülke Afganistan'da 20 yıl süren bu kutsal görevi ve omuzlarına yüklenen tarihi sorumluluğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihine yakışır şekilde tamamlayan personelin, yüce Türk milletini en güzel şekilde temsil ettiğini belirten Küçükakyüz, şöyle devam etti:

"Zor ve meşakkatli göreviniz boyunca, sadece kardeş Afgan halkı ile kurduğunuz dostane ilişkilerle değil, aynı zamanda birlikte görev yaptığınız dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetler personeli ile de uyum içerisinde çalışarak, asil milletimizin gurur kaynağı oldunuz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya barışına katkı sunmak için görev yaptığı her bölgede üstün bir gayret göstererek, emsalleriniz arasındaki saygınlığınızı korudunuz. İlave olarak son dönemde, Afganistan'da meydana gelen istikrarsız ortam ve Hamit Karzai Havalimanında oluşan zorlu şartlara rağmen bugüne kadar almış olduğunuz eğitimler ve yüksek disiplin anlayışınız ile uçuş faaliyetlerinin devam etmesini sağlayarak, tahliye sürecini başarı ile icra ettiniz. Personelimiz ve yurda dönmek isteyen vatandaşlarımızı, Kabil-İslamabad arasında oluşturulan hava köprüsü ile 48 saatten kısa bir süre içerisinde tahliye ederek, sizlere duyulan güveni boşa çıkarmadınız. Kendiniz ile ne kadar övünseniz azdır."

Afganistan tahliyesinde görev alan uçuş ekipleri için karşılama töreni

Afganistan, Silah, Afgan, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan tahliyesinde görev alan uçuş ekipleri için karşılama töreni - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi 13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi 13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti 13:15 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı 12:56 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, 11:51 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi 11:07 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti 10:44 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti

Son Dakika Haberleri
13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi
13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi
13:22 Kabil'i kana bulayan saldırı, İngilizler tarafından biliniyormuş! Mail attıkları insanları ölüme yollamışlar
13:19 Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu
13:14 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
13:09 Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak
12:55 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı
12:42 İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı         
14:03
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu         
13:19
Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak         
13:09
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet         
11:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi         
10:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 14:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan tahliyesinde görev alan uçuş ekipleri için karşılama töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement