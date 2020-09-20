- Orhan Çıkrıkçı: "Kazanmaya devam etmek istiyoruz"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, Altay maçıyla ilgili olarak zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını ve gelecek hafta da kazanmaya devam etmek istediklerini dile getirdi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Altay'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, zor bir müsabaka olduğunu vurgulayarak, "Altay bu sene transferlerle iyi bir ekip oldu. Ona rağmen kazandık. Oyuncularımı gönülden kutluyorum. 2-0 öne geçtik. Tedirginlik ve hatalarımızdan bir gol yedik. Önemli olan kazanmaktı. İnşallah haftaya da kazanmaya devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.