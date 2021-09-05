Son dakika haberi: Orman Genel Müdürlüğü: "Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık" - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yangına sebep olacak davranışlardan kaçınarak bu tabloyu iyileştirebilir, ormanları ve içindeki canlıları korumamıza yardımcı olabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

5 Eylül itibariyle Manisa Gölmarmara, Adana, Antalya ve Mersin'de meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, İstanbul, Manisa Akhisar, Şırnak ve Adıyaman'da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)