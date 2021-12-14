Giresun'un Espiye Orman İşletme Müdürlüğü Merkez İşletme Şefliğinde Orman Muhafaza Memuru olarak çalışan İbrahim Akdoğan evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Espiye ilçesi Merkez Mahallesinde ikamet eden İbrahim Akdoğan'dan (53) haber alınamaması üzerine yakınları evine gitti. Akdoğan yakınları tarafından evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunurken, cenazesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılması için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, evli ve 3 çocuk sahibi Akdoğan'ın silahla intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. - GİRESUN