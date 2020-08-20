Son dakika haberi: Orman yangını - Son Dakika

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Tokat- Sivas kara yolu Geyras mevkisinde orman yangınına doğru giden ekipler
-Ormanlık alandan yükselen alevler
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması
Soğutma çalışmaları TOKAT - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat-Sivas kara yolu Geyras mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri 2 arazözle yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.