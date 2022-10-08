Orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Orman yangını büyümeden söndürüldü

08.10.2022 14:20

- Orman yangını büyümeden söndürüldü Adana'nın Kozan ilçesine çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan erken müdahaleyle söndürüldü.

- Orman yangını büyümeden söndürüldü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan erken müdahaleyle söndürüldü.

Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesine orman yangını başladı. Yangına ekipler anında hem havadan hem de karadan müdahale etti. 2 helikopter, 9 arasöz, 3 su tankı, 45işçi ile müdahale edilen orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürülen yangında soğutma çalışmaları çalışmalar devam ediyor.

YORUMLAR
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5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim 5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim Tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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