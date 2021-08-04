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Son dakika haberi: Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

04.08.2021 21:44

Son dakika haber: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgedeki yangına, çok sayıda arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 300 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarına, çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle müdahale ediyor.

Bölgeye, Hatay Valiliğinin talebi üzerine gönderilen 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli 160 personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Helikopterler ise havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.

Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen bir vatandaş da bölgede hazır bekletilen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yangın bölgesi, alevlere müdahale eden helikopterden görüntülendi.

Son dakika haberi: Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hisarcık, Dörtyol, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika


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