Son dakika haberi! Orman yangınına müdahale sürüyor (3)

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangında, karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi. Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Orman yangınına müdahale sürüyor (3) - Son Dakika

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