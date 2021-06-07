Son dakika... Orman yangınını söndürme çalışmaları çok sayıda ekiple sürüyor - Son Dakika

Orman yangınını söndürme çalışmaları çok sayıda ekiple sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ- Diyarbakır arasında dağlık alanda ormanlık alanda çıkan yangını 4'üncü gününde de söndürme çalışmaları çok sayıda ekibin katılımı ile sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Elazığ ile Diyarbakır sınırı arasında bulunan Görese bölgesi Kurşunlu dağında 4 gün önce ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangının kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyümesi sonucu Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Yangın nedeniyle Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ilk müdahale aracı, arazöz, iş makinesi ve ekip sevk edildi. Ormanlık alanın sarp ve engebeli olmasından dolayı, ekiplerin müdahalede zorlandığı ve yol açma çalışmalarının yer yer sürdüğü bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar yoğunluk kazandı. 4'üncü günde de belirli noktalarda devam eden yangına müdahale eden yaklaşık 20 aracın desteğiyle ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Valilik dünkü açıklamasında, Arıcak ilçesi Görese Bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra jandarma, İl Özel İdare, ilçe ve belde belediyelerden personel ve araç-gereç ekiplerinin desteğiyle devam edildiğini, yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahalelerin de yapıldığını bildirmişti.

Ormanlık alanın meşe olması nedeniyle büyük oranda örtü altı olarak süren ancak ağaçların da zarar gördüğü yangınla ilgili takviye ekiplerin de sevk edildiği kaydedildi.