Ormanların milli servet, en büyük zenginlik ve yaşam alanlarımız olduğunu belirten polisler milli servetimiz, canımız, hayatımız, geleceğimiz ormanları korumamız gerektiği yönünde vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Karadağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Orman yangınlarına karşı denetim - Son Dakika

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