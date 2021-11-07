Son dakika haberi... Orman yangınlarında yok olan bir ağaç karşılığı bin fidan yetiştiriliyor - Son Dakika

Orman yangınlarında yok olan bir ağaç karşılığı bin fidan yetiştiriliyor

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan fidanlıkta, orman yangınları nedeniyle yok olan bir ağaç için bin fidan yetiştiriliyor.

Yaz aylarında Türkiye'de görülen orman yangınları nedeniyle binlerce ağaç yok oldu. Yanan ormanlar nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü, fidanlıklardaki fidan yetiştirme sayısını iki katına çıkardı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ermenek Çamlıca Orman İşletme Şefliği Fidanlık Şefi Tamer Boz, "Şu anda bulunduğumuz yer Orman Genel Müdürlüğüne ait Ermenek Çamlıca Orman İşletme Şefliğidir. Fidanlığımızın genel alanı 129 dönümdür. Ekim alanı ise yaklaşık 52 dönümdür. İlk girişte çıplak köklü fidan üretim alanımız bulunmaktadır. Fidanlığın ilk temel kuruluşu 1974'te geçici orman fidanlığı olaraktan temelleri atılmış, daha sonradan kalıcı hale getirilmiştir. Şu anda fidanlık Konya Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı bulunmaktadır. Altı adet personelimiz var. Dönem dönem değişmekle birlikte ortalama 7 farklı tür fidan üretmekteyiz. Bunlar kızılçam, karaçam, sedir ağırlıklı türlerimiz. Bunların yanında ceviz bedelsiz filan dağıtımlarında kullanılmak üzere yetiştirilmekte, kara selvi, mavi selvi, geyik elmasının üretimi yapılmaktadır. 1974 yılında kurulan fidanlıkta şimdiye kadar 100 milyon üretim yapılmıştır. 21 Mart Ormancılık Haftası etkinliklerinde bedelsiz fidan dağıtımlarımız gerçekleşmektedir. Bunun yanında muhtarlıklarımızın, belediyelerimizin, okullarımızın talepleri doğrultusunda da bedelsiz fidan tahsisleri yapılmaktadır. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınların fidan üretimine etkisi olmaktadır. Onu göz önünde bulundurarak yanan sahalarımızın bulunduğu bölgeye göre hangi türler ağırlıktaysa özellikle Manavgat bölgesinde kızılçam türümüz daha fazla olduğu için, büyük bir alanda yandığı için 2022 üretim programında bunları göz önünde bulundurduk. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 250 bin tüplü kızılçam üretimimizi 350 bine, 300 bin çıplak köklü kızılçam üretimimizi 500 bine çıkardık. Kasıtlı olarak ormanlarımızı yakanlar şunu bilsin ki onlar bir yakarsa biz bin yetiştiririz" dedi.