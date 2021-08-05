Son dakika haberi! Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (5) - Son Dakika

Antalya Havalimanı üzerinde gün doğumunun izlenmesi

Antalya Havalimanı apronunda bekleyen yangın söndürme uçakları ve yolcu uçakları

Pistteki Ukrayna ve Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları ve hazırlıklar

Uçakların ve helikopterlerin havalanması

DHMİ Kaza Yangın İstasyonu birimi ANTALYA - Antalya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye, uçaklar da önemli katkı sağlıyor. Söndürme çalışmalarında Rusya'dan gelen 3 adet İlyuşin İl-76, 4 motorlu ve Ukrayna Acil Durum Devlet Servisine ait AN-32 P tipi uçaklar da görev yapıyor.