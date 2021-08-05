Antalya Havalimanı üzerinde gün doğumunun izlenmesi
Antalya Havalimanı apronunda bekleyen yangın söndürme uçakları ve yolcu uçakları
Pistteki Ukrayna ve Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları ve hazırlıklar
Uçakların ve helikopterlerin havalanması
DHMİ Kaza Yangın İstasyonu birimi ANTALYA - Antalya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye, uçaklar da önemli katkı sağlıyor. Söndürme çalışmalarında Rusya'dan gelen 3 adet İlyuşin İl-76, 4 motorlu ve Ukrayna Acil Durum Devlet Servisine ait AN-32 P tipi uçaklar da görev yapıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (5) - Son Dakika