Olay, saat 12.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Dere Kışla mevkisinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi. Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, olay yerinde bulunan Yakup Serçe (13) öldü, akrabası S.S. (17) ise yaralandı. Serçe'nin, taşeron firmanın sahibinin oğlu olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Orman yolu yapımında EYP patladı; 13 yaşındaki Yakup öldü - Son Dakika

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