Son dakika haberi | Orman yolu yapımında EYP patladı; 13 yaşındaki Yakup öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Orman yolu yapımında EYP patladı; 13 yaşındaki Yakup öldü

14.07.2022 17:34
Son dakika haberi | Orman yolu yapımında EYP patladı; 13 yaşındaki Yakup öldü

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, olay yerinde bulunan Yakup Serçe (13) öldü, akrabası S.S. (17) ise yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, olay yerinde bulunan Yakup Serçe (13) öldü, akrabası S.S. (17) ise yaralandı. Serçe'nin, taşeron firmanın sahibinin oğlu olduğu belirtildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Dere Kışla mevkisinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi. Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Yakup Serçe hayatını kaybetti, S.S.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Orman yolu yapımında EYP patladı; 13 yaşındaki Yakup öldü - Son Dakika

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