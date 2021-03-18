Son dakika haberi | Ormanda ölü bulundu
18.03.2021 17:46
Son dakika gündem haberi... TRABZON'un Tonya ilçesinde dün evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Hasan K. (66), yakınları tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.
TRABZON'un Tonya ilçesinde dün evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Hasan K. (66), yakınları tarafından ormanlık alanda ölü bulundu. Başından vurulduğu belirlenen ve yanında tabanca bulunan Hasan K.'nin intihar ettiği değerlendiriliyor.
İlçeye bağlı Yenimahalle'de yaşayan 6 çocuk babası Hasan K., dün sabah saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi. Ailesi ve komşuları Hasan K.'yi aramaya çıktı. Bugün akşam saatlerinde yakınları Hasan K.'nin evine yakın ormanlık alanda başından vurulmuş cansız bedenini buldu. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Hasan K.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.Yapılan incelemenin ardından Hasan K.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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