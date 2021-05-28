Son dakika haberi... Ormandan topladığı mantardan zehirlenen kişi hastanelik oldu

Son dakika haberleri: Kırklareli'nde ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Kırklareli'nde ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu. Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde ormanlık alandan topladığı mantarı pişirerek yiyen S.A zehirlendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A tedavi altına alındı. - KIRKLARELİ

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