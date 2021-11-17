Tedavi altına alının İ.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dolhan köyünde ormanlık alandan topladığı mantarı pişirerek yiyen E.İ. zehirlendi. Kırklareli Eğitime ve Araştırma Hastanesine başvuran E.İ. mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Kırklareli'nde ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Ormandan topladığı mantardan zehirlenen kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı

Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi

Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı

Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı