İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocayer Mahallesi Ayva mevkiinde ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreste narkotik köpeği ile yapılan aramada 518 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ormanlık alan içerisine yasadışı kenevir ekimi yapan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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