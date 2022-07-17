Gaziemir'deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Gaziemir'deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

17.07.2022 17:15

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz müdahale etti.

Yangın Kısıkköy Mahallesi'ndeki prefabrik bina üretim tesisi ile inşaat firmasına ait depoya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, tesis ile depo, büyük çaplı hasar gördü.

Diğer yandan yangın nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Torbalı arasındaki kara yolu da bir süreliğine dumanlar nedeniyle kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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BALIKESİR - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı BALIKESİR - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Makilik alanda çıkan yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altın alındı Makilik alanda çıkan yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altın alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziemir'deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziemir'deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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