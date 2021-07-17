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Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip - Son Dakika

Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip

17.07.2021 11:34

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı kullanılan insansız hava aracı (İHA) ile Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık bölgedeki arazide kuru otları yakan kişiyi tespit edip, evine kadar takip etti.

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı kullanılan insansız hava aracı (İHA) ile Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık bölgedeki arazide kuru otları yakan kişiyi tespit edip, evine kadar takip etti. Eve giden jandarma ekipleri, ot yakılan alanın vatandaşın kendisine ait olduğunu belirledi.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da, orman yangınlarının erken tespit edilmesi için kullandığı İHA ile Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık bölgedeki arazide ateş yakıldığını belirledi. İHA'nın, Hatay'daki Yangın Kontrol Merkezi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki Yangın Kontrol Merkezi'ne ilettiği görüntüde vatandaşın arazide geniş bir alanda kuru otları tutuşturduğu görüldü. Şans eseri alevler hemen bitişikteki ormana sıçramazken, vatandaş ise kamyonete binerek bölgeden ayrıldı.

İHA ile vatandaşı havadan anbean takip edilerek evi tespit edildi. İHA'nın gönderdiği konum ile jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese gitti. İsmi açıklanmayan vatandaş ile yapılan görüşmede ateş yakılan arazinin kendi mülkü olduğu belirlendi. Vatandaşa ceza yaptırımı uygulanmazken, orman yangınlarına karşı uyarıldı.

BU SENE İHA SAYISI 4'E YÜKSELTİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı'nı ilk kez geçen yıl orman yangınlarında kullanmaya başladı. Geçen yıl sadece İzmir'de 1 olan İHA sayısı, bu yıl 4'e yükseltildi. Bu sene alınan 3 İHA; Adana, Antalya ve Muğla bölgesinde kullanılıyor. Sabah saatlerinden itibaren gökyüzüne çıkan İHA'larla geç saatlere kadar ormanlık alanlar izleniyor. İHA'ların sorumluluk bölgelerinden canlı aktardığı görüntüler, yangın kontrol merkezlerindeki görevliler tarafından anbean izleniyor. Duman ve ısı farklılığını anlık tespit eden İHA'lar sayesinde yangınlara kısa sürede müdahale edilebiliyor. Marmaris'te geçen günlerde çıkan orman yangını İHA tarafından 57 kilometre uzaklıktan tespit edilmişti.

Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip
Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip
Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip
Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip
Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip
Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip
Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip
Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip
Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip

Orman Genel Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı, Tarım, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ormanlık bölgede yakılan ateşe İHA'lı takip - Son Dakika


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