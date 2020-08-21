Son dakika haberi: Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Son dakika gelişmesine göre Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor, System.String[]

Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Honduras'ta son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15 artarak 1608'e, vaka sayısı da 628 artarak 52 bin 298'e yükseldi.

Guatemala'da ölü sayısı 2 bin 506

Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 2 bin 506'ya, vaka sayısı da 1102 artarak 65 bin 893'e ulaştı.

Kosta Rika'da da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 12 artışla 333'e, vaka sayısı 666 artışla 31 bin 75'e yükseldi.

El Salvador'da ise 7 kişinin daha salgın nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölüm sayısı 640'a, vaka sayısı da 247 artışla 23 bin 964'e çıktı.

Orta Amerika, Honduras, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 01:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika
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